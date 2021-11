Black Friday, Colasberna (UNC): 10 consigli per acquisti in sicurezza

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Fabrizio Colasberna, Presidente dell’ Unione Nazionale Consumatori (UNC) della provincia di Caltanissetta, che invita a fare attenzione alle offerte proposte durante il weekend del “Black Friday”.

Black Friday 2021, a cosa dobbiamo prestare attenzione? Si tratta ormai di un’abitudine a cui gli gli italiani non vogliono rinunciare, anzi non è più limitato soltanto all’ultimo week end di novembre, come vorrebbe la tradizione, ma già dai primi giorni del mese si iniziano a vedere sconti e promozioni nelle vetrine dei negozi e online.

Scopriamo i consigli di UNC per godersi questo Black Friday 2021!

A cosa prestare attenzione

C’è chi anticiperà i regali di Natale, chi ne approfitta per cambiare un elettrodomestico o rinnovare il guardaroba con un nuovo capo… insomma approfittare degli sconti del Black Friday può risultare molto conveniente, ma è fondamentale agire con senso critico, senza farsi attrarre più dallo sconto che da quello che si sta acquistando! L’ennesimo paio di scarpe di cui non avevamo bisogno seppur acquistate in saldo non sono un’”occasione”, ma una spesa in più, così come un’offerta particolarmente conveniente per un prodotto di scarsa qualitànon è affatto un affare, se dopo qualche settimana è inutilizzabile.

Confrontare i prezzi prima e dopo il Black Friday è sempre una buona abitudine, così come è bene controllare il cartellino, sul quale va riportato il prezzo iniziale, la percentuale di sconto e il costo finale (lo stesso vale naturalmente online). Inoltre, nessuno vieta di comprare un abito della scorsa stagione o un modello meno recente di telefonino, basta saperlo: attenzione quindi che le promozioni non riguardino solo fondi di magazzino!

A questi semplici accorgimenti, naturalmente, va aggiunta l’attenzione per scongiurare le vere e proprie truffe…

Le truffe del Black Friday 2021

Le truffe più in voga negli ultimi tempi corrono sul web e molte girano intorno ai social network. Dietro post contenenti parole chiave particolarmente diffuse come #giveaway, #blackfriday e #sconti potrebbero infatti celarsi dei truffatori. È bene quindi prestare la massima attenzione quando si seguono su Facebook, Instagram e sugli altri social network i trend del momento. E pensarci su due volte prima di cliccare post in cui magari si è stati taggati: potrebbero contenere dei link malevoli. È inoltre importante prestare la massima attenzione anche ai messaggi che circolano su WhatsApp. Anche i gruppi delle chat considerati abitualmente sicuri, perché frequentati da amici, conoscenti o colleghi, possono infatti essere facilmente “infiltrati” da malintenzionati e infettati con l’invio di link che, con pochi click, possono indurre ad esempio ad acquisti inconsapevoli o rendere accessibili informazioni sensibili come i dati della propria carta di credito. Soprattutto in queste settimane di acquisti frenetici, ci sono almeno altri tre consigli utili da seguire: eliminare tutti i messaggi promozionali considerati sospetti o che provengono da account che non si conoscono, respingendo così al mittente i tentativi di phishing o altre frodi informatiche; scegliere una password diversa ogni volta che si cambia sito di acquisti; non connettersi mai a un wi-fi pubblico se si sta per fare un acquisto sul web.

Ecco in sintesi i dieci consigli per lo shopping online in sicurezza, validi per tutte le stagioni, ma ancor di più in questo periodo… e per dormire sogni tranquilli approfittando delle promozioni senza incorrere in fregature, è disponibile online la nostra guida e-commerce con tanti preziosi consigli prima-durante e dopo l’acquisto online.

DIECI CONSIGLI PER ACQUISTI ON-LINE IN SICUREZZA