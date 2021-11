Avola, arbitro minacciato con pistola. Presidente LND Sicilia Morgana: “Episodio gravissimo”

“Quello che è successo ad Avola questa settimana in occasione di una partita di calcio di under 17 è un episodio gravissimo, un episodio che va condannato e che preoccupa moltissimo”. A dichiararlo è il presidente della LND Sicilia, Sandro Morgana, in merito all’aggressione nei confronti di un arbitro minacciato con una pistola da alcuni facinorosi in occasione di una partita di calcio tra la Virtus Avola e la Rg.

“Lunedì andrò a fare un esposto in procura – dichiara Morgana – in modo da tutelare il sistema calcistico e il mondo dello sport stesso. Quanto successo in questa partita di under 17 ci addolora, non è ammissibile che possano accadere episodi così gravi. Il calcio è altra cosa, è lealtà, trasparenza, rispetto degli avversari e degli arbitri, oltre che dei compagni. Spero per il futuro di non dovere più vivere situazioni così gravi che determinano un giustificato e generalizzato allarme”.