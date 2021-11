Siciliacque comunica che a causa di un guasto alla centrale di sollevamento Cozzo della Guardia, la fornitura al serbatoio di San Giuliano sarà ridotta di 40 l/sec.

Si è resa, pertanto, necessaria la interruzione della distribuzione in tutte le zone in h24. Caltaqua renderà noti tutti gli aggiornamenti via via disponibili.