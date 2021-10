E’ ancora in corso lo spoglio in diversi Comuni siciliani: 42 al voto il 10 e 11 ottobre. Ieri alle 14 si sono chiuse le urne, ma lo scrutinio si e’ svolto con qualche intoppo e ritardo di troppo. In alcuni centri la tendenza e’ consolidata, ma in altri bisognera’ attendere ancora per capire cosa accadra’, essendo sul filo del ballottaggio.