Vallelunga, Commissario straordinario del comune consegna agli alunni quaderni di Educazione Civica “I Care”

VALLELUNGA PRATAMENO – Giunta alla conclusione del suo mandato, il Commissario Straordinario del Comune di Vallelunga Pratameno, dottoressa Concettina Nicosia, (nella foto accanto) in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico, ha proceduto alla consegna agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado del quaderno di Educazione Civica “I Care”, secondo il famoso messaggio di don Lorenzo Milani, che campeggia sulla parete della povera scuola di Barbiana in Vicchio di Mugello (FI): “Ho a cuore, mi importa”. La campagna, denominata “Cittadini si diventa”, nasce dalla collaborazione tra il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace ed i Diritti Umani e la Rete Nazionale delle Scuole di Pace. La consegna dei quaderni agli alunni, presenti il Dirigente Scolastico, prof.ssa Rita Maria Cumella, il Collaboratore Vicario prof.ssa Rosetta Ministeri e gli Insegnanti della scuola secondaria di primo grado di Vallelunga Pratameno, ha coinciso con l’inizio del nuovo anno scolastico, all’insegna della Legalità e dell’insegnamento dell’Educazione Civica. Da sottolineare che i quaderni di 64 pagine a colori sono caratterizzati da una grafica allegra e divertente, pratici da utilizzare. Contengono testi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di Papa Francesco e 18 lezioni di educazione civica sulla Costituzione, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, l’Agenda 2030, la cittadinanza digitale, la cittadinanza mondiale, la lettera “Laudato si’”, la violenza ed i linguaggi d’odio, la pace. Ogni lezione è seguita da due pagine bianche per le riflessioni personali e gli appunti di classe. La prima pagina dopo la copertina contiene anche un breve testo firmato dal Commissario Straordinario Nicosia, che ha voluto lasciare, accomiatandosi dalla cittadina, alle future generazioni e, in particolare, agli alunni della locale Istituzione Scolastica. “Il nuovo anno scolastico per gli alunni di Vallelunga Pratameno”, dice il Commissario Straordinario, inizia con un messaggio importante: ognuno di noi è anche cittadino. Cittadini si diventa imparando a conoscere i nostri diritti, i nostri doveri e le nostre responsabilità, con la consapevolezza che non siamo individui isolati ma facciamo parte di una Comunità. Con la consegna di questi quaderni di Educazione Civica abbiamo portato nelle scuole il tema della Legalità, creando una maggiore consapevolezza nei più piccoli ma anche nelle famiglie. La tutela della Legalità e l’Educazione Civica sono tematiche particolarmente care a questa Amministrazione Straordinaria e che riguardano tutti da vicino, compresi i più piccoli. Questo è alla base del motto “I Care”: mi riguarda, me ne faccio carico. A scuola si imparano moltissime cose ma l’insegnamento più bello è conoscere e rispettare il mondo che ci circonda. La pandemia che stiamo vivendo ci deve spingere a prenderci cura delle giovani generazioni con ancora maggiore impegno. Mai come oggi abbiamo il bisogno di far crescere cittadini consapevoli e responsabili, protagonisti della vita della Comunità locale di cui sono parte”.