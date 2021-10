Sommatino. Gran successo per la campagna “La Mela di Aism”.

SOMMATINO. Anche quest’anno la comunità di Sommatino ha risposto con entusiasmo e passione alla campagna “La Mela di Aism” per la lotta alla sclerosi multipla. Ad affermarlo, non senza soddisfazione, è stato il sindaco Elisa Carbone.

“C’è stato un grande successo per la campagna “La mela di AISM” a Sommatino; di questo ringraziamo l’A.N.C. di Sommatino per la costante partecipazione e disponibilità”. Tante sono state le persone che hanno acquistato le mele dell’Aism contribuendo così alla raccolta dei fondi per la ricerca contro la sclerosi multipla.