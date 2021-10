Serie D. Quinta sconfitta di fila per la Sancataldese battuta 5-0 dal Cittanova.

Momento difficile per la Sancataldese. Contro il Cittanova i verde amaranto sono stati sconfitti con un netto 5-0 finale. Partita da incubo per la squadra del presidente Lacagnina che ha incassato la prima rete al 7′ con Bukva.

Sempre nel primo tempo è stato Bonanno a segnare il gol del raddoppio. Nella ripresa si attendeva la reazione della Sancataldese, ma è arrivata la terza rete del Cittanova ad opera di Gaudio.

Nel finale Bonanno ha completato la cinquina vincente per i suoi andando a realizzare nel giro di due minuti il quarto e il quinto gol della sua squadra. Per la Sancataldese, nonostante una prestazione generosa, una sconfitta amara, la quinta, di questo deludente avvio di stagione nel quale la squadra verde amaranto è ancora alla ricerca della sua prima vittoria stagionale.

Obiettivo che proverà a raggiungere domenica prossima nel momento in cui al “Valentino Mazzola” arriverà l’Acireale. Un confronto da vincere per invertire la rotta rispetto ad un inizio di campionato che, fin qui, non ha riservato alcuna gioia alla compagine verde amaranto.