San Cataldo. A Gabara completata la struttura in legno a protezione del vagoncino.

SAN CATALDO. Arriva un’altra buona notizia per il sito geominerario di Gabara. E’ stata infatti completata la struttura in legno a protezione del vagoncino. A darne notizia il geologo Angelo La Rosa.

“Intanto – ha spiegato – grazie ad un generoso contributo della BBC Toniolo di San Cataldo, sensibile a sostenere qualsivoglia azione culturale nel territorio, e all’aiuto concreto di Peppuccio Anzalone, si sono avviati i lavori per portare l’acqua corrente nei bagni dell’area di parcheggio e per alimentare nei pressi una fontanella a disposizione di quanti usufruiscono dell’area boscata”.

Il contributo consentirà anche d’impermeabilizzare le coperture in legno a protezione della buca Giunta e dei forni Gill della Persico. “Naturalmente – ha concluso La Rosa – si ringraziano il direttore, i funzionari e il gruppo degli operai forestali presenti a Gabara per la grande sensibilità verso questo ambizioso progetto di valorizzazione del Parco geominerario, che va avanti oramai step by step dal 2015”.