Prevenire le malattie oculari. Visite gratis a Palermo, Caltanissetta e Catania

Controlli oculistici gratuiti ad alta tecnologia, con attenzione a glaucoma, retinopatia diabetica e maculopatie, riservati a persone di età superiore ai 40 anni, saranno effettuati, dalle 10 alle 18, a Palermo mercoledì 3 e giovedì 4 novembre in piazza Verdi; a Caltanissetta sabato 6 e domenica 7 in Corso Umberto e a Catania l’8 e il 9 novembre (piazza da definire, dato i recenti eventi climatici che hanno colpito la città).

Una struttura ambulatoriale mobile di 100 metri quadrati, dotata di più postazioni hi-tech, con a bordo qualificati specialisti, sarà a disposizione dei cittadini.

L’iniziativa “Vista in salute”, progetto itinerante in diverse città d’Italia, finanziata con i fondi designati dalla Legge nazionale di Bilancio 2019,è promossa dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – IAPB Italia, col patrocinio del ministero della Salute, dell’Istituto superiore di Sanità, della Conferenza Stato-Regioni e, per la Sicilia, della Regione Siciliana, e dai Comuni di Caltanissetta, Catania e Palermo.