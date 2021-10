Ordine Ingegneri: “Per una mera incongruenza tra classificazione sismica nazionale e regionale Caltanissetta e 14 Comuni esclusi dal Sisma Bonus”.

CALTANISSETTA. “Per una mera incongruenza tra classificazione sismica nazionale e regionale la città di Caltanissetta, unitamente a diversi Comuni della Provincia, continua a restare esclusa dalle agevolazioni previste dal c.d. Sisma Bonus”.

E’ quanto rilevato dall’Ordine territoriale degli Ingegneri in una nota di stampa. In particolare, è stato rilevato che, “ad oggi, dopo sette mesi, non è ancora possibile per i cittadini, residenti in questi territori, beneficiare dell’importante misura nazionale. I comuni della nostra Provincia che restano esclusi sono: Caltanissetta, Acquaviva Platani, Bompensiere, Campofranco, Delia, Marianopoli, Milena, Montedoro, Mussomeli, San Cataldo, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga Pratameno e Villalba”.

Secondo l’ordine territoriale degli ingegneri, “Se non si procederà con la massima urgenza sarà sostanzialmente impossibile per gli Ingegneri potere elaborare i progetti in tempo utile. Si tratta di una palese ingiustizia che vede come vittime i cittadini ed i tecnici che vivono in una delle province più depresse d’Italia. In altre regioni la questione è stata trattata e risolta rapidamente, citiamo su tutti il caso della Regione Veneto che ha effettuato l’aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche con D.G.R./CR n. 1 del 19/01/2021”.