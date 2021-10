Covid. Fondazione Gimbe: “In Sicilia diminuiti nuovi casi”. I vaccinati con doppia dose sono al 65,6%.

In Sicilia nella settimana che va dal 29 settembre al 5 ottobre s’è registrato un miglioramento dei casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (274) ma anche una diminuzione dei nuovi casi (-10,4%) rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (11%) e in terapia intensiva (5%) occupati da pazienti COVID-19.

A fare il punto della situazione nell’Isola con questi nuovi dati è stata la Fondazione Gimbe nel suo report settimanale. In particolare, la popolazione che sino a questo momento ha completato il ciclo vaccinale è pari 65,6% contro una media che in Italia è al 72,4%.

Per il resto, la popolazione over 50 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 14,5%, con una media superiore rispetto all’Italia dove si attesta al 9,5%.