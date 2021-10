Convegno all’Ispettorato Agricoltura Caltanissetta: “Vantaggi salutistici, economici ed ambientali, della filiera corta e del mercato locale”

CALTANISSETTA – E’ organizzato dal Gruppo di Cooperazione “Isola Bio” -“Bio per tutti”, con inizio alle ore 17 presso la sala conferenze Ispettorato Agricoltura di Caltanissetta in Viale della Regione, 72 Caltanissetta, un convegno per venerdì 8 ottobre 2021 sul tema “ Vantaggi salutistici, economici ed ambientali, della filiera corta e del mercato locale. Questo il programma: ore 17 Accoglienza e registrazione dei partecipanti; ore 17,30 Indirizzi di saluto delle autorità cittadine; Introduce: Giuseppe Craparo agronomo; coordina i lavori Calogero Alaimo Di Loro, Presidente Consorzio Isola Bio Sicilia; Relazioni di Giuseppina Migliore – Università di Palermo: “Le implicazioni sociali, ambientali ed economiche della filiera corta biologica: alcuni risultati della ricerca empirica; Dottoressa Maria Laura La Vecchia, Biologa Nutrizionista. Interverranno al dibattito : Marcella Natale, Assessore alla Cultura del Comune di Caltanissetta: Francesco Nicoletti, Esperto di crescita territoriale; Michele Asarisi, agronomo; Luca Miccichè, Presidente Pro Loco Caltanissetta; Gero Bonfante, Az.Agr.”Le Aromatiche di Girafi”; Giuseppe Giugno Presidente Associazione Alchimia.