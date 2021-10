Caltanissetta, tesseramento Emergency: sabato uno stand in Corso Vittorio Emanuele

I volontari di Emergency sezione di Caltanissetta sabato allestiranno uno stand in corso Vittorio Emanuele.

L’obiettivo è quello di illustrare le iniziative portate avanti dal 1994 a oggi e i progetti futuri. Al momento sono state offerte cure gratuite e di qualità a oltre 11 milioni di persone in tanti Paesi del mondo. Tutti coloro che vorranno sposare questa causa e impegnarsi attivamente potranno aderire all’associazione e tesserarsi.

La sottoscrizione della tessera prevede una donazione di donazione di 12 euro fino a 25 anni, di 30 euro tra 26 e 64 anni, di 20 euro oltre i 65 anni. Per coloro i quali vorranno donare la tessera a un amico potranno effettuare una donazione di 30 euro.

“Sono tante le cose che serviranno nel 2022 – si legge in un comunicato diffuso dal referente locale Fabio Lega (nella foto) -. Servirà la cura, ad esempio quella che Emergency offre ogni giorno in Uganda ai bambini ricoverati nel nostro nuovo Centro chirurgico. Servirà la solidarietà, come quella che, da un anno a questa parte, permette di sostenere le famiglie colpite dalla pandemia attraverso i pacchi alimentari del progetto Nessuno Escluso. Serve umanità per accogliere migliaia di donne, uomini e bambini migranti che, ogni giorno, rischiano la vita nel Mediterraneo”.

I tesserati potranno restare aggiornati sulle iniziative di Emergency con la rivista trimestrale che riceveranno gratuitamente nelle proprie case.

I volontari nisseni saranno allo stand di corso Vittorio Emanuele dalle 16 alle 20. Alle ore 18, in collaborazione con Inner Sicily e Chatal Tour, con appuntamento alle 17:50 presso il banco dei volontari, partirà un walking tour alla scoperta del centro storico di Caltanissetta.

Prenotazione obbligatoria (posti limitati) al 380/3119338