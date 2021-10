Caltanissetta. Tante belle iniziative per “Autunno in Festa” a San Luca.

CALTANISSETTA. Dalla collaborazione del comitato di quartiere San Luca e l’associazione di promozione sociale “Sulle Ali della Musica” presieduta dalla professoressa Laura Failla sono stati organizzati una serie di eventi con la finalità di un corretto stile di vita (alimentare sportivo e culturale), della valorizzazione dell’ identità territoriale , del senso di appartenenza al quartiere e di favorire lo scambio intergenerazionale riuscendo così a far nascere un programma con momenti ricreativi e di intrattenimento che potesse essere di gradimento dai più piccoli ai nonni.

E’ quanto previsto a San Luca in questo mese. A renderlo noto è Sebastiano Ambra. In questo mese – sottolinea Ambra- si svolgeranno 7 giorni

di avvenimenti variegati. Dopo che ieri nel campetto polivalente “Liborio Gattuso”s’è svolta una mattinata ludico-sportiva dedicata ai bambini guidata dalla “Nissa Rugby”, oggi 10 ottobre dalle ore 10 alle 13 nel medesimo campetto si svolgeranno i ” Giochi di una volta”(corsa coi sacchi, tiro alla fune , saltare con la corda, ruba bandiera, mosca cieca, strummula e altri ancora).

“Purtroppo – ha spiegato – questi giochi non si potranno svolgere nel”Parco San Luca”, in mezzo al verde, perché ancora l’amministrazione comunale DOPO 3 ANNI DI PROMESSE MAI MANTENUTE non si decide di CONVERTIRE IL PETRISCHIO che mette a rischio giornalmente l’incolumità dei bambini e non permette alle persone con disabilità, con le carrozzine ,di poter accedere nella piazzetta del giardino a causa delle enormi difficoltà”.

Mercoledì 20 ottobre dalle ore 16 alle 19 presso la sede del comitato San Luca torneo di “Ping Pong”. Domenica 17 ottobre dalle ore 16 alle 18 e dalle 20:30 in poi presso il “Giardino della Legalità” –si svolgerà la “Maratona di Danza” con danze storiche di alta società della “Compagnia Nazionale di Danza Storica” diretta dal Maestro Nino Graziano Luca , danze folkloristiche, latino-americane e junior dance con la valorizzazione delle scuole di ballo del quartiere San Luca.

“A tal proposito – ha spiegato Ambra – chiediamo a CHI DI DOVERE di fare aprire l’acqua dei servizi igienici, serviranno anche da spogliatoio per i gruppi di ballo”. Sabato 23 ottobre dalle ore 16 alle 18 pomeriggio ‘Fitness Outdoor”(allenamento all’aperto). Domenica 24 ottobre dalle 10 alle 13 pedalata in bici nel quartiere San Luca e dintorni. Domenica 31 ottobre dalle ore 18 in poi presso il centro culturale Michele Abbate sarà la volta di”Canto Anch’io”, karaoke e performance di scuole di canto e concluderà “Concerto Jazz”con Giorgia Anzalone Quartet e Jam.