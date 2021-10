Caltanissetta, Quartieri in festa promuove il Mini Basket come “Sport di Quartiere”

All’interno del finanziamento che il Comune di Caltanissetta ha erogato ai Quartieri per promuovere iniziative ludico – ricreative finalizzate a intrattenere la cittadinanza e creare maggiore coesione e integrazione, è stato organizzato lo “Sport di Quartiere”.

Il Comitato San Francesco/Stazzone ha organizzato iniziative dedicate al mini basket con giocatori di età compresa tra 8 e 12 anni.

Le partite di Mini-basket si svolgeranno:

al Parcheggio di Viale Amedeo – Traversa Via Piccola Conceria nei seguenti giorni e orari:

venerdì 15 Ottobre 2021 dalle ore 15:00 alle ore 18:00

domenica 17 Ottobre 2021 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00

alla Villa Amedeo – Viale Regina Margherita nei seguenti giorni e orari:

sabato 23 Ottobre 2021 dalle ore 15:00 alle ore 18:00

domenica 24 Ottobre 2021 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00

È invitata a partecipare tutta la Cittadinanza nissena Il gioco del mini-basket è rivolto a giovani di età

Domenica 25 Ottobre 2021 alla Villa Amedeo dalle ore 17:00 alle ore 19:00 si terrà l’amichevole di promozione dello Sport e del gioco del Basket e la premiazione di tutti i partecipanti.

Il Presidente del Comitato di Quartiere San Francesco/Stazzone Marcello Bellomo (nella foto) e il Segretario William Di Noto invitano tutti i cittadini a partecipare a questa iniziativa come giocatori o come spettatori. I “Quartieri in Festa”, infatti, mira ad abbattere le barriere tra differenti zone della città e valorizzare ogni luogo.

L’ente organizzatore della manifestazione è la Cooperativa Sociale Feedback Onlus, presieduta da Salvatore Falzone, in collaborazione con il Comitato di Quartiere San Francesco/Stazzone e l’A.S.D. Invicta 93cento presieduta da Concetto La Malfa con il supporto del Dirigente sportivo Coach Ignazio La Bua.

Per informazioni è possibile inviare una email a cooperativafeedback@gmail.com o un whatsapp al 328.6363611