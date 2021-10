Caltanissetta con “Paesaggi di Mezzo” alla TTG Travel di Rimini

L’Associazione “Paesaggi di Mezzo” ha partecipato, da espositore (condividendo lo stand con l’Amministrazione Comunale di Caltanissetta), alla fiera sul turismo “TTG Travel Experience”, che si è tenuta a Rimini tra il 13 e il 15 ottobre 2021. In detta sede PdM ha portato i primi tre tours completi (di 4/5 giorni) che mirano a valorizzare alcuni potenziali attrattori turistici presenti nelle aree interne della Sicilia centrale.

Un tour è stato costruito nel territorio di Caltanissetta sulla filiera del grano e delle sue tradizioni, un’altro su alcune eccellenze presenti nell’areale compreso tra Mussomeli e Sutera ed un ultimo su alcuni “tesori” presenti nei territori dei Borghi più belli d’Italia di Sperlinga, Gangi e Geraci.

Ogni tour presentato contiene in se le tre visuali che costituiscono l’anima dell’Associazione di PdM: quella legambientina rappresentata dalle esperienze in natura (passeggiate e ciclo-passeggiate, trekking, visite guidate ai beni culturali ed ambientali, lotta agli sprechi, tutela e valorizzazione del paesaggio, corretti stili di vita, etc.); quella del cibo “buono, pulito e giusto” di Slow Food (laboratori di degustazione, conoscenza di presidi e/o prodotti dell’arca del gusto, scoperta di aziende e storie di un’agricoltura di qualità, etc.) e quella dell’ospitalità/accoglienza dell’Associazione B&B Castelli Nisseni (ricettività alberghiera in boutique hotel, punti di ristoro con servizi adeguati al target straniero, etc.).

Durante la fiera di Rimini PdM ha incontrato buyers internazionali (soprattutto durante il workshop), tour operator, agenzie di viaggio ed altre aziende che lavorano nel settore turistico. Il riscontro dei contatti è stato assolutamente positivo e molti degli interlocutori hanno manifestato grande interesse per i tours strutturati e di scoperta di una Sicilia meno conosciuta, con storie legate alle nostre tipicità: al periodo delle miniere di zolfo, del grano, degli altri prodotti agricoli del territorio e della civiltà contadina.

Il percorso di Paesaggi di Mezzo continuerà nelle prossime settimane e mesi con: la chiusura di accordi con i buyers e tour operator già incontrati, la costruzione di nuovi pacchetti turistici, la realizzazione di eventi giornalieri e il grande sforzo di tessitura, con altri attori locali del settore, per fare un reale lavoro di marketing territoriale. Paesaggi di Mezzo sarà anche impegnata a prepararsi, nei mesi seguenti, per la partecipazione ad altre fiere nazionali ed internazionali sul turismo.

“Auspichiamo un maggiore presenza di altri protagonisti locali di settore, con una sapiente regia istituzionale (Comune, Libero Consorzio, Servizio Turistico Regionale di Caltanissetta, etc.) per abbattere i costi e per realizzare una immagina e offerta coordinata – hanno concluso Ivo Cigna e Alfonso Zagarella -. Ogni operatore dovrebbe cominciare ad organizzarsi per arrivare preparati a questi prossimi appuntamenti promozionali, producendo materiale cartaceo e digitale almeno in lingua italiana ed inglese.