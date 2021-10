Nobile gesto di un’anziana ottantunenne che ha rinvenuto a terra, in una calle di Muggia a Trieste, un portafoglio contenente più di 4 mila euro e lo ha portato senza alcuna esitazione al locale Commissariato di P.S..

Gli agenti hanno contattato la legittima proprietaria che si è rassicurata non poco. In Commissariato ha ringraziato l’anziana, che non ha accettato alcuna ricompensa, ma soltanto un passaggio in auto a casa a causa della forte pioggia.