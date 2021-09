Sommatino. Potenziato il servizio dei contenitori per abiti usati.

SOMMATINO. “Vista la quantità di vestiti che venivano spesso lasciati fuori dai contenitori, abbiamo potenziato il servizio aggiungendo altri due contenitori per abiti usati”. Ad annunciarlo è stato il sindaco Elisa Carbone. “Per l’ennesima volta abbiamo anche ripulito l’area circostante. Ci stiamo impegnando affinché il servizio sia il migliore possibile e non crei disagi. Basta veramente poco come, ad esempio, conferire in questi contenitori solo le tipologie indicate sugli stessi”.

Il sindaco ha poi spiegato: “I materassi non rientrano tra queste e vanno smaltiti attraverso il servizio di ritiro degli ingombranti. Con una chiamata si può prenotare il ritiro presso il proprio domicilio senza il bisogno di caricare il materasso in macchina per buttarlo da qualche altra parte. Una considerazione finale: forse non ci si rende conto della quantità smisurata di rifiuti che vengono prodotti e dell’enorme spreco che si fa delle risorse a disposizione. Occorre prendere piena coscienza di tutto ciò e delle conseguenze che questo ha per il pianeta ed anche per il paese in cui viviamo”.