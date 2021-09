Siciliacque: interruzione idrica in 3 Comuni del Nisseno

Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha comunicato che a partire dalle ore 07.00 di domani, mercoledì 29 settembre, sarà interrotta la fornitura idrica nei comuni di Riesi, Mazzarino e Niscemi per consentire l’esecuzione di alcuni interventi di manutenzione, non più differibili, sull’adduttore principale dell’acquedotto Blufi.

Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, grazie all’approvvigionamento da fonti proprie, nei comuni interessati garantirà egualmente la normale distribuzione ma con un anticipo delle chiusure.

Nel comune di Gela (serbatoi di Spinasanta e Capo Soprano), la distribuzione sarà regolare senza alcuna interruzione in modalità giornaliera. Per le zone di Manfria, Marchitello e Scavone e le zone balneari di Butera (Desusino, Tenutella e Falconara), invece, la distribuzione non sarà garantita fino a nuova comunicazione da parte del fornitore di sovrambito.

Caltaqua renderà tempestivamente noti tutti gli ulteriori aggiornamenti che saranno resi man mano disponibili.