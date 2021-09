Quali sono i broker online più affidabili e garantiti

Per chi investe regolarmente in ambito Forex, oppure ha deciso di iniziare a muoversi in questa direzione, come sappiamo uno dei primi elementi da valutare è la scelta di un broker sicuro e garantito.

In sostanza, un broker Forex è una piattaforma che permette di fare trading online e di investire avvalendosi di diversi strumenti finanziari, compreso il Forex, e la scelta di tale piattaforma si rivela fondamentale per proteggere il proprio capitale da eventuali truffe avere a disposizione strumenti affidabili e molto utili sia agli esperti che ai principianti.

Riconoscere i Broker Forex Affidabili non è difficile, tuttavia, soprattutto per chi abbia appena iniziato ad investire in questo contesto, è bene prestare un po’ di attenzione per evitare problemi, e soprattutto per non mettere a rischio il proprio capitale. Infatti, per quanto ottenere un certo utile dal Forex sia possibile, è sempre molto importante fare attenzione alle piattaforme di trading non autorizzate, che spesso allettano gli utenti con proposte di guadagni enorme e impossibili, convincendoli ad impegnare i risparmi in operazioni per niente sicure.

Scegliere solo un broker regolamentare

Prima di tutto, è necessario sincerarsi che il broker prescelto sia regolamentare e autorizzato ad operare online, sia in Italia che a livello internazionale, sottoposto quindi ai controlli della Consob e degli altri enti.

Una piattaforma di trading affidabile è riconosciuta dai vari enti di controllo e non applica commissioni, in quanto trae vantaggio essenzialmente dagli spread. Un altro elemento molto importante è l’accessibilità e l’usabilità della piattaforma: un broker serio dispone di funzioni semplici e intuitive e di un servizio di assistenza sempre disponibile in caso di dubbi o di errori.

Anche la velocità di esecuzione delle operazioni è fondamentale, considerando che spesso i prodotti finanziari disponibili con le piattaforme di trading sono soggetti a continue fluttuazioni e variazioni: ne consegue che la rapidità sia una dote fondamentale per una piattaforma di trading affidabile.

Possibilità di accedere ad un conto demo

Il conto demo è un capitale virtuale che viene messo a disposizione dei nuovi utenti di una piattaforma di trading, e rappresenta un segno di affidabilità e serietà. Con il conto demo è possibile tutelare il proprio capitale ma, allo stesso tempo, apprendere il funzionamento della piattaforma e le tecniche di investimento. Utilizzare un conto demo è un vantaggio per i neofiti, poiché possono provare e riprovare senza rischio di perdite, ma è molto utile anche ai più esperti, in quanto permette di testare nuove strategie e di provare le funzioni più innovative della piattaforma.

Anche la possibilità di aprire un conto con un capitale di piccola entità è un vantaggio che identifica la serietà del broker, poiché consente di investire una somma limitata e di ridurre al minimo il rischio di perdita.

Risorse utili per l’apprendimento

I migliori broker Forex mettono inoltre a disposizione degli utenti una serie di risorse utili ad apprendere non solo il funzionamento della piattaforma in sé, ma anche le tecniche di trading online in generale, permettendo di accedere a video, dispense, ebook e webinar.