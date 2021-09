Mussomeli, i funerali di Ferdinando e Lia Genco. I labari del Comune e della Confraternita

MUSSOMLI – Il mesto suono delle campane della Parrocchia del Carmelo hanno accolto le bare di Ferdinando e Lia Genco, padre e figlia, deceduti a distanza di 24 ore l’uno dall’altra. Le bare, sormontate dalle insegne confraternali, sono state sistemate a destra quella di papà Ferdinando che nello scorso dicembre aveva compiuto 100 anni , e a sinistra quella della figlia settantaseienne Lia; dunque, ancora insieme in chiesa, in perfetta simbiosi, ai piedi della Madonna del Carmelo che in vita hanno venerato ed hanno anche pregato. Un rito funebre, presieduto dal rappresentante del vicariato di Mussomeli Padre Achille Lomanto e con la concelebrazione dell’arciprete don Pietro Genco e dei sacerdoti Salvatore Falzone, Sebastiano Lo Conte e Liborio Franzù, Presente anche il diacono don Pierenzo Costanzo. Ben visibili la bandiera della confraternita carmelitana e il labaro del comune di Mussomeli. Presente il sindaco Catania e alcuni dipendenti comunali che hanno condiviso con la signora Lia il lavoro nell’ambito del comune di Mussomeli. Presente, anche la delegazione del sodalizio confraternale, di cui zi Ferdinando fu anche Superiore. Una celebrazione dove è prevalso il rigoroso silenzio dei presenti. Alla fine, il celebrante così ha concluso: Il fratello Ferdinando e la sorella Lia si sono addormentati nel Signore”. Poi, il viaggio verso il luogo del riposo eterno, all’ombra dei Cipressi.