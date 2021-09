Mussomeli, dieci anni di Club Ufficiale Juventus a Mussomeli

MUSSOMELI – Molto sentita a Mussomeli la passione per i colori bianconeri, tanto che per il decimo anno consecutivo lo Juventus Club Mussomeli “Gigi Buffon” rinnova con orgoglio l’affiliazione a Juventus come Official Fan Club. Il Club Chiaramontano, pur essendo fortemente condizionato dalla pandemia mondiale che di certo impedisce le molteplici attività svolte ogni anno, dà inizio al suo decimo anno consecutivo come Juventus Official Fan Club grazie ai tanti fedelissimi soci che hanno aderito ancora una volta al progetto. Fondato nel 2012 sotto forma di associazione culturale e sportiva senza fine di lucro, lo Juventus Club è luogo di raccolta, di discussione, di attività, di incontro e di molteplici iniziative per i tifosi bianconeri di Mussomeli, della sua provincia e non solo. Tanti sono, infatti, i soci nisseni che sostengono il Club anche da Londra, Torino, Venezia, Milano ecc.. e che in questo momento di difficoltà, con grande senso di responsabilità, hanno voluto sostenerlo ancora una volta. Il Presidente Giuseppe Militello commenta così: “ Ci siamo impegnati oltre ogni immaginazione, spendendo tempo e denaro pur di creare e mantenere in vita quello che per noi è un gioiellino del quale andare fieri. Gli ultimi anni sono stati fortemente condizionati da una pandemia inaspettata, ma la voglia di andare avanti è tanta, come il supporto che ci danno i nostri splendidi soci. Allo stesso tempo voglio ringraziare della comprensione e del supporto la nostra società Juventus che, consapevole delle difficoltà del momento, continua a starci vicini. Nonostante le ovvie attuali difficoltà, si sta già comunque lavorando per organizzare importanti eventi che faranno vivere esperienze straordinarie a molte famiglie e ragazzi, al fine di mantenere alto l’entusiasmo e dare un sano svago alla comunità di Mussomeli e non solo. Infine ci preme ringraziare, più di ogni altro anno, tutti i soci che hanno creduto nuovamente nel nostro progetto e che, con il loro supporto, ci gratificano del duro lavoro svolto. Vi possiamo assicurare che noi ce la metteremo tutta per soddisfare le richieste di coloro che hanno voluto e vorranno sostenerci in questo momento di difficoltà.” Evidentemente non manca l’invito ad iscriversi al sodalizio precisando che per le adesioni si avrà tempo fino al 31 gennaio 2022.