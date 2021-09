MUSSOMELI – Domani, 19 settembre 2021, a partire dalle 9,30, presso l’Agriturismo Monticelli si terrà il 3^ Reading di poesia “Città di Mussomeli”, organizzato dal poeta Salvatore Cappalonga, in collaborazione con il “Cenacolo letterario Italiano”. “Una piacevole occasione d’incontro – commenta l’organizzatore – per trascorrere una diversa giornata domenicale e per rinsaldare i rapporti amicali fra colleghi”.