Mussomeli, 31 ottobre data per rinnovo organi sociali “Misericordia”

MUSSOMELI – Nella riunione del 13 settembre scorso del Consiglio Magistrato della Misericordia, con sede in Piazzale Mongibllo di Mussomeli, è stata fissata la data del prossimo 31 ottobre per il rinnovo degli organi sociali della Fraternita di Misericordia. I volontari sono stati invitati, con comunicazione del governatore Giovanni Consiglio, a presentare entro le ore 12 del prossimo 30 settembre la propria candidatura per gli organi da rinnovare, e precisamente : Consiglio Magistrato, Collegio dei Revisori, Collegio dei Probiviri. Le candidature pervenute saranno esaminate dall’apposita Commissione elettorale, già precedentemente nominata, per le incombenze successive.