Italia: si è risvegliato il bimbo accoltellato per strada. Prognosi ancora riservata

Il bambino di sei anni ferito ieri a Rimini da un uomo e’ stato sottoposto a un intervento all’ospedale “Infermi”.

E’ attualmente ricoverato in terapia intensiva. La TAC di controllo e l’esame clinico non hanno mostrato danni neurologici. E’ sveglio, risponde ai genitori. La prognosi rimane riservata per le prossime 24 ore. L’aggressore lo ha colpito con un’arma da taglio che gli ha lesionato l’arteria carotide.

L’equipe di chirurgia vascolare diretta dal dott. Salvatore Tarantini ha sottoposto il piccolo paziente a un intervento in due tempi.

Nello stesso episodio sono state ferite anche due donne, ricoverate all’Ospedale Bufalini di Cesena. Una, con lesioni multiple superficiali, e’ stata gia’ dimessa.

La seconda e’ ancora ricoverata in chirurgia d’urgenza, con prognosi 60 giorni.