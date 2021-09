Eccellenza. Gran Nissa: battuto 2-3 l’Enna con Diop (2) e Illario. Biancoscudati in testa al campionato.

La Nissa batte 2-3 fuori casa l’Enna e si attesta al primo posto del campionato di Eccellenza girone A a punteggio pieno. Grande impresa per i biancoscudati di Angelo Bognanni che nel primo tempo si sono portati in vantaggio con un gran gol di Diop sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Ad inizio ripresa grande reazione dell’Enna che ha piazzato un uno – due micidiale con Graziano e Girgenti, che è sembrato mettere al tappeto la Nissa. Tuttavia, la squadra del presidente Arialdo Giammusso ha saputo rialzarsi riuscendo, nel finale, a ribaltarla.

E’ stato prima Diop, ancora sugli sviluppi di un angolo, e poi Illario con una super prodezza balistica, a rimontare il match e a regalare alla Nissa la terza vittoria di fila in campionato. A fine gara grandissima la gioia del presidente, dei dirigenti, del tecnico e dei giocatori per una vittoria che pone la Nissa tra le grandi del campionato con 9 punti nelle prime tre partite.

Ora per la Nissa inizia un tour de force che la vedrà tornare in campo mercoledì 29 settembre per l’andata del secondo turno di Coppa Italia con la Pro Favara. Poi due match consecutivi in casa in campionato contro Unitas Sciacca e Pro Favara, e infine ancora Pro Favara il mercoledì successivo per il ritorno del secondo turno di Coppa Italia.