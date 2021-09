Covid: tasso positività all’1,7%, calano i nuovi positivi

Sono 4.664 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 5.193 di ieri. I decessi sono 34 (ieri 57), per un totale di 129.919 vittime dall’inizio dell’epidemia. I tamponi sono 267.358, con il tasso di positivita’ che sale all’1,7 per cento. I casi totali di positivita’ aumentano cosi’ a 4.606.413.

I ricoveri scendono ad un totale di 4.113 persone. Le terapie intensive sono 559 (12 in piu’ rispetto a ieri). E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

A livello territoriale, la Regione con piu’ casi e’ la Sicilia, con 885 nuovi contagi, seguita da Veneto (465) e Lombardia (449). I guariti sono 4.922 (ieri 5.997), per un totale dall’inizio della pandemia di 4.349.160. Il numero delle persone attualmente positive e’ di 292 unita’ in meno rispetto alla rilevazione precedente e sono 127.334 in tutto. Di questi, 122.662 sono in isolamento domiciliare.