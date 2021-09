Covid. In Sicilia il 32,8% di popolazione vaccinabile non ha ancora ricevuto una dose.

Ammonta al 32,8% della popolazione vaccinabile contro il Covid19 la quota di siciliani che a ieri sera non aveva ricevuto neanche una dose di vaccino. Quasi un terzo della popolazione dell’isola non è vaccinata e per lo più non sembra avere intenzione di vaccinarsi.

Il dato statistico emerge da una elaborazione de Il Sole24ore sulla base dei dati ministeriali aggiornati proprio a ieri sera. Una elaborazione statistica che dice come la Lombardia è la migliore fra le regioni per le vaccinazioni somministrate mentre la Provincia Autonoma di Bolzano, la Regione Calabria e la Regione Siciliana restino ancora indietro.

Sono 684 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 21.800 tamponi processati. L’isola resta sempre al primo posto per nuovo contagio giornaliero seguita dalla Lombardia con con 435 casi.