Covid in Sicilia. Calano i contagi, ma l’indice di positività è ancora al 5%.

Nelle ultime 24 ore in Sicilia si sono registrati complessivamente 618 nuovi casi di Covid. E’ quanto si evince dal report quotidiano che viene diramato dal Ministero della Salute. Il numero di positivi è riferito a 12.307 tamponi processati. L’indice di positività è al 5%.

Il dato, se confrontato con il lunedì della scorsa settimana è significativo in quanto indica un calo del 34% dei contagi nell’Isola. I decessi sono stati 8. Scende il numero dei ricoverati (-6) e in terapia intensiva (-3). Al momento nell’Isola i positivi sono 26.014, di cui 25119 in quarantena domiciliare obbligatoria.

La distribuzione dei casi di positività al Covid 19 nelle ultime 24 ore per provincia vede Catania in testa con 234 casi; seguono le provincie di Palermo con 176 casi, Caltanissetta con 53, Siracusa con 46, Ragusa con 40, Trapani con 37, Agrigento ed Enna entrambe con 13 casi, e chiude Messina con 6 casi di contagio.