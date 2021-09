Caltanissetta. “Orari di lavoro insostenibili al centro di accoglienza di Pian del Lago”. Sindacati chiedono intervento Ispettorato del Lavoro.

CALTANISSETTA. I segretari territoriali di Cisl Fp, Flaica Cub, Uil Temp e Confsal Snalv chiedono più rispetto per gli operatori ed un intervento anche della prefettura.

Orari di lavoro “atipici” non concordati con le organizzazioni sindacali e i lavoratori e che costringono gli stessi a turni insostenibili, i sindacati Cisl Fp, Flaica Cub, Uil Temp e Confsal Snalv attraverso i segretari territoriali Gianfranco Di Maria, Filippo Sutera, Giusy Strazzeri e Manuel Bonaffini, chiedono l’intervento dell’ispettorato del lavoro di Caltanissetta presso il centro di accoglienza di Pian del Lago.

In una nota i sindacati hanno rilevato: “Non si riescono a comprendere le ragioni e le necessità aziendali di adottare turni con orari spezzati – dicono nella nota inviata anche alla società Essequadro e alla Prefettura di Caltanissetta -. L’attuazione di tale orario di lavoro non pare finalizzato alla migliore organizzazione delle attività e, nello specifico, all’organizzazione dei servizi svolti dagli operatori nei confronti degli utenti presenti, attualmente, all’interno del centro di accoglienza. E’ invece chiaro che questi orari siano insostenibili per i lavoratori, dato che questi turni non osservano il diritto del lavoratore di conciliare e bilanciare il lavoro con la vita familiare”.

“Per quanto fin qui detto – conclude la nota a firma di Di Maria, Sutera, Strazzeri e Bonaffini -, in rappresentanza dei lavoratori, si chiede all’Ispettorato, per quanto di propria competenza, ad adottare quanto necessario per arrivare all’immediata sospensione della citata nuova turnazione e, in particolare, dell’orario spezzettato, in quanto riteniamo lo stesso illegittimo”.