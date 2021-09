Bruciava rifiuti speciali nel forno della pizzeria. Denunciato dai Carabinieri.

Bruciava rifiuti speciali nel forno della pizzeria utilizzato normalmente per la cottura di alimenti, ma è stato sorpreso e denunciato dai carabinieri. È accaduto ad Agrigento, dove i militari della stazione Villaggio Mosè hanno seguito la pista indicata da alcune segnalazioni su strani movimenti nel locale.

Giunti in pizzeria, i militari hanno trovato il titolare 60enne che stava bruciando nel forno resti di un fabbricato in legno smaltato. Sul posto è intervenuto anche il personale dell’Arpa, che ha classificato i rifiuti come “speciali non pericolosi”.

Il forno e il materiale rimasto sono stati sequestrati e posti a disposizione della Procura di Agrigento per gli accertamenti successivi, mentre l’uomo dovrà rispondere di incendio di rifiuti speciali.