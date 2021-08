Violenze all’ex moglie anche durante la gravidanza: arrestato uomo maltrattante

Maltrattamenti ripetuti, insulti e umiliazioni nei confronti dell’ex moglie, 32 anni, reggiana, anche nel periodo di gravidanza e davanti alla figlioletta.

Per questi episodi, avvenuti tra il gennaio 2011 e l’ ottobre 2019 l’uomo, un 40enne residente a Reggio Emilia, e’ stato arrestato dai carabinieri della stazione di Corso Cairoli che hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, essendo divenuta esecutiva la sentenza di condanna.

Il tribunale, nel novembre scorso, lo aveva condannato per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento a 2 anni e 4 mesi di reclusione e un anno di liberta’ vigilata. In appello, la conferma della condanna.