Una Ferrari rimane incastrata in un vicolo.

Un automobilista svizzero non si accorge che il centro di Orta San Giulio (in provincia di Novara) è vietato al traffico ad eccezione dei residenti, e rimane incastrato in via Gippini, nelle vicinanze della chiesa di San Rocco. La sua auto, una nuovissima Ferrari Roma (da 200 euro), è rimasta bloccata nella parte più stretta della strada, e c’è voluto l’intervento dei vigili urbani per farla uscire. Per la violazione al divieto di circolazione il turista svizzero dovrà sborsare 150. Ma sarà molto più salata la fattura da pagare al carrozziere che dovrà rimettere in sesto la Ferrari uscita malconcia dalla disavventura.(fonte La Stampa)