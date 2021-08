Mussomeli, Cucina solidale fra cous cous , caponata ed accoglienza

MUSSOMELI – Qualcuno avrebbe detto amichevolmente: “ oggi non era messo nel conto”, ed invece no: Un gradito invito da parte di Danny che ci ha portato nella sua cucina solidale di Piazza Umberto 1°, nel cui ambiente il profumo dei cibi cucinati ci ha letteralmente inchiodati a tavola per gustare le prelibatezze che lo stesso ha accuratamente preparato. Un ambiente piuttosto familiare cha ha fatto sentire a loro agio i commensali che alla fine si sono complimentati con lui. “Oggi siamo stati a pranzo nella Cucina Solidale di Danny, un progetto ambizioso che sta prendendo forma e sta per diventare un progetto concreto a Mussomeli, ha commentato Geppina Diliberto, aggiungendo anche che i commensali della giornata, oltre a lei, c’era Isabella Barba con papà Carmelo, Giancarlo Sapia, Silvia Caltagirone, Enzo Frangiamore, Danny Maccubin e Peter, operatore di un ente televisiva Tedesca. Da sottolineare che il cuoco Danny ha cucinato il cous cous con le patate e la caponata australiana. Per dessert le brioches con il tuppo, fichi e marmellata fatta in casa da Marianna Di Salvo. Va precisato che il progetto prima veniva visto da molti con scetticismo, adesso è stato accolto benevolmente dalla comunità. In questa iniziativa, Danny vuole coinvolgere principalmente i giovani volontari di Mussomeli, soprattutto i disoccupati, per dare a loro se vorranno, la possibilità di imparare un mestiere. Il cinquantaseienne cuoco tiene a precisare che la finalità del progetto non è solo di distribuire cibo agli anziani o i bisognosi, ma soprattutto quella di condividere un pasto e del tempo con loro. Condividere l’iniziativa con prodotti dal proprio orto, con i prodotti di lunga conservazione o conserve preparati in casa, significa concretamente avere compreso l’importanza benefica e solidale dell’iniziativa, che profuma non solo di generosità, ma di accoglienza dell’altro che forse sta vivendo i suoi giorni nella solitudine e nel disagio.