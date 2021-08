Montedoro. Da oggi al via il “Festival Borghi dei Tesori”.

MONTEDORO. Il Comune di Montedoro, dopo aver aderito all’associazione Borghi dei Tesori, da oggi prende parte quest’anno al progetto “Festival borghi dei tesori”. Il Festival nasce come progetto pilota volto a lanciare e promuovere percorsi turistici nei Comuni aderenti nei fine settimana del 28-29 agosto e 4-5 settembre.

Sarà possibile acquistare dei coupon con qr code presso il sito leviedeitesori.com ad un costo di 18 euro per 10 visite e di 10 euro per 4 visite presso i Comuni che aderiscono al progetto e in cui si svolgerà il Festival. Nella provincia di Caltanissetta i Comuni aderenti, oltre a Montedoro, sono Sutera, Butera e Vallelunga.

In totale in Sicilia i borghi da visitare sono 59. Ovviamente, per usufruire delle visite bisognerà essere in possesso del Green Pass sulla base delle normative in materia di contagio anti Covid. A Montedoro sarà possibile visitare i musei cittadini, ma anche il museo della zolfara, e sarà anche possibile visitare il planetario e l’osservatorio astronomico.