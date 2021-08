Le curiosità su piante bulbose e tulipani

Tutti conosciamo il tulipano, ma forse sono in pochi a sapere che non è un semplice “fiore”, bensì una pianta bulbosa. Con questo termine si intende una sorta di cipollotto che contiene tutto quello che serve per poter far crescere il tulipano o altri fiori di questo tipo, come i gigli, le peonie e gli amaryllis. La dimensione e la forma tipica delle bulbose le differenzia di parecchio dai normali semi dei fiori: la consistenza è a strati, che ricorda proprio quella delle cipolle.

Ma cosa sappiamo su questi fiori particolari, un po’ diversi dal resto? Beh, non ci crederai, ma ad esempio il sapore dei petali dei tulipani è abbastanza piacevole: assomiglia a quello delle foglie dell’insalata (a cui spesso viene mescolato, soprattutto nei Paesi orientali), solo con un pizzico piccante in più, probabilmente per via della colorazione naturale.

Andiamo alla scoperta quindi di questo affascinante categoria di piante colorate e allegre!

Cosa si nasconde dietro a una pianta bulbosa?

Come spesso accade per tutto ciò che viene dalla natura e ha una storia, tante sono le notizie e le curiosità che circondano questo tipo di fiore. Vediamo le più interessanti:

I tulipani crescono principalmente in Olanda, uno degli Stati più piccoli al mondo. Quanti tulipani pensi riesca a esportare ogni anno questi piccolo Paese? Beh, le stime parlano in media di 2,5 miliardi all’anno di fiori esportati. Eh sì, sembra proprio che quella dei tulipani sia una passione che non ha confini! Se l’amore per i tulipani non passa mai di moda, ci sono stati dei periodi nella storia in cui la passione è cresciuta in maniera esponenziale. Addirittura, il costo di una bulbosa di tulipano è arrivato ad equiparare il costo di una casa, nel 17°secolo. Forse un tantino eccessiva! Quando si pensa a un fiore che rappresenti l’amore e la passione, ci viene subito in mente la rosa rossa. In realtà anche il tulipano rosso è evocativo di sentimenti travolgenti, e ce lo conferma il famoso libro di fiabe “Le mille e una notte” in cui il tulipano rosso è stato preso a simbolo di forti passioni.

Queste simpatiche informazioni possono aiutarti a decidere quale pianta bulbosa accogliere nella tua casa o in giardino. Nell’indecisione, puoi sempre selezionare più tipologie, dal momento che non ci sono assolutamente limitazioni di nessun tipo, salvo che tu decida di coltivare questi fiori in vaso.

Ricorda comunque che i soli tulipani contano più di 3000 varietà: un numero più che sufficiente per sbizzarrirti nella scelta di questi fiori colorati e in grado di portare allegria, oltre che a una bella scia di profumo dolce e delicato.