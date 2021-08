Incendi Sicilia. Cappellani (PD): “Governo verifichi attività della Regione”

“A fronte di una emergenza incendi in Sicilia che, di anno in anno, diventa sempre più sistemica, mi è sembrato opportuno chiedere al governo di verificare se e in che misura le attività di previsione, prevenzione, pianificazione e lotta attiva contro gli incendi siano osservate dalla Regione, ente al quale sono delegate, spettando allo Stato solo il coordinamento del soccorso aereo laddove le Regioni non riescano con i propri mezzi a intervenire”.

Lo dichiara il deputato democratico siciliano Santi Cappellani. “Ricordo che le Regioni devono anche ottemperare agli obblighi di formazione delle forze specializzate in questo campo e supportare l’attività dei sindaci – aggiunge -.

Assistiamo invece, ancora una volta, a piroette verbali del Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, che da un lato cerca di scaricare il barile, dall’altro cerca di prendersi meriti di fronte a un evidente disastro”.