Covid. OMS: variante Delta presente in 148 Paesi del mondo.

La variante Delta del coronavirus Sars-CoV-2, segnalata per la prima volta in India, è stata registrata in 148 Paesi, territori o aree del pianeta, 3 in più in 7 giorni, rileva l’Organizzazione mondiale della sanità nell’ultimo bollettino settimanale.

E’ quanto riporta l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). “A livello globale, come sostiene l’Oms, la variante Alfa (o ‘inglese’) risulta presente in 190 Paesi, dato stabile rispetto alla settimana precedente; mentre 138 Paesi (uno in più) hanno segnalato la variante Beta (o ‘sudafricana’), 82 (uno in più) la Gamma (o ‘brasiliana’).