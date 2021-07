Nuove strategie per muoversi verso il marketing online nella crisi in corso

Mentre il mondo sta lottando con la crisi in corso a causa del COVID-19, diventa imperativo tenere conto di ciò che il mondo post-COVID significherà per coloro che lavorano nel marketing digitale regno.

Questa crisi ha accelerato la velocità con cui il mondo sta “diventando digitale” e ha conferito nuovo potere a diverse attività online. Le persone di questi giorni dipendono così tanto da Amazon o Zoom per svolgere i propri compiti.

Diversi strumenti di marketing online come il controllo del plagio, la ricerca inversa di immagini, il controllo dei backlink e molti altri sono più importanti che mai per i marketer digitali che utilizzano questi strumenti per ottenere vantaggi.

Perché abbiamo bisogno del marketing online ora?

Il marketing è molto importante in quanto aiuta le aziende a raggiungere potenziali clienti e a guidare nuovi contatti e vendite. In questo momento di crisi, tutti sono bloccati a casa e trascorrono la maggior parte del loro tempo su Internet, di conseguenza il marketing online rappresenta un’enorme opportunità per raggiungere quei clienti. Alcuni strumenti di marketing online come i controllori di plagio forniscono aiuto a tutti i creatori di contenuti per generare contenuti nuovi e unici per promuovere i loro contenuti online.

Nuovi approcci per passare al marketing online

Ci sono alcune strategie che i marketer digitali dovrebbero mettere in atto per commercializzare con successo in un mondo post-pandemia per aumentare l’efficienza. In questo modo, sarà facile costruire un sistema ben gestito che funzioni per tutti.

1. Uso dell’intelligenza artificiale

L’uso dell’intelligenza artificiale fornisce il dominio a tutti i suoi dipendenti. Serve in particolare come la più grande opportunità commerciale per aziende, industrie e nazioni nei prossimi decenni. Aiuterà anche ad aumentare il PIL globale fino al 14% da qui al 2030. Alcuni dei siti Web di marketing come Duplichecker offrono strumenti basati sull’intelligenza artificiale per aiutare i marketer online con strumenti che utilizzano l’intelligenza artificiale.

2. Utilizzo delle parole chiave

Per una selezione accurata delle parole chiave, è importante pensare dal punto di vista dell’utente ciò che l’utente sta cercando e in quale parte del mondo. Un controllo del ranking delle parole chiave aiuta i professionisti del marketing a posizionarsi in base a quello nel contenuto del sito Web, quindi ogni volta che un potenziale cliente utilizza tali parole chiave come query nel motore di ricerca, il sito Web avrà maggiori possibilità di apparire nella pagina dei risultati. Tali strumenti di marketing basati sull’intelligenza artificiale analizzeranno il comportamento dei consumatori e i modelli di ricerca e utilizzeranno i dati delle piattaforme di social media per supportare le aziende a comprendere come i consumatori trovano i loro prodotti e servizi.

3. Pubblica contenuti unici I contenuti

unici sono la chiave per ottenere successo per tutti i marketer di contenuti. A tal fine, un verificatore di plagio offre supporto a tutti i marketer per rendere i propri contenuti unici e distintivi. Il software antiplagio online offre un comfort assoluto a tutti i suoi utenti che puoi utilizzare visitando il seguente URL https://www.duplichecker.com/it. Dopo un’analisi approfondita del plagio, questo sito Web gratuito per il controllo del plagio offre un rapporto di contenuto unico in percentuale e chiarisce anche tutte le risorse plagiate in numeri. Alla fine il software antiplagio genera anche un accurato rapporto di controllo del plagio.

L’uso del riscrittore dell’articolo dopo un controllo del plagio riguarda l’acquisizione di informazioni e l’espressione in un modo nuovo. Tali strumenti di marketing basati sull’intelligenza artificiale hanno un vocabolario e una ricerca completi. Utilizzando un riscrittore di articoli, diventa facile e semplice riscrivere un saggio o un articolo senza faticare a trovare le parole adatte per sostituire il contenuto originale mantenendo l’integrità dell’argomento.

4. Incorporare immagini Le

immagini sono sempre l’elemento più attraente per attirare l’attenzione di tutti i potenziali consumatori. Uno strumento di marketing RIS basato sull’intelligenza artificiale esegue una ricerca di immagini online ogni volta che un marketer ha bisogno di incorporare un’immagine adatta o di trovare immagini pertinenti. Lo strumento ARIS è progettato per fornire i risultati più aggiornati, comprendendo immagini e tutte le informazioni correlate pertinenti. Lo strumento RIS fornisce risultati con i primi tre e più importanti motori di ricerca a livello globale come Google, Bing e Yandex.

5. Data l’attenzione all’autorità di dominio L’autorità di

dominio svolge un ruolo cruciale nel successo di un sito web. Il controllo DA basato sull’intelligenza artificiale consente agli esperti di marketing di controllare l’autorità di dominio e l’autorità di pagina del proprio sito Web. Un controllore dell’autorità di dominio misurerà l’autorità del dominio combinando diverse metriche, come il numero di collegamenti totali, MozRank, fiducia Moz, ecc. semplicemente inserendo un URL di un particolare sito Web, il superlativo strumento di marketing online DA creerà un rapporto sull’autorità del dominio all’interno di un pochi secondi. I domini sono valutati su 100. Questo strumento aiuta i creatori di contenuti a dare forza al sito Web quanto più forte è il dominio; il punteggio più alto che otterrà.

6. Aggiungi backlink

I link di qualità sono molto importanti per il successo di una campagna di backlink SEO. Tuttavia, è un compito difficile identificare quale collegamento è credibile e quale ha una qualità inferiore. Inoltre, il risultato dell’implementazione di backlink spam può ottenere svantaggi da Google. D’altra parte, un generatore di backlink competitivo aiuta i marketer a trovare backlink di qualità e li aiuta a classificare quali backlink interni o esterni non sono validi o spam. Un controllo di backlink filtra i collegamenti adatti per un determinato sito e mostra i collegamenti esterni che puntano a un dominio specifico.

7. Pubblicità programmatica

Questa strategia per passare al marketing online utilizza l’intelligenza artificiale per automatizzare l’acquisto di annunci in modo che un esperto di marketing possa rivolgersi a un pubblico più specifico. È molto più efficiente e veloce e offre conversioni più elevate e minori costi di acquisizione dei clienti.

8. Utilizzo dei social media

La pubblicazione di contenuti unici dopo aver utilizzato un controllo antiplagio post sui social media aiuta i professionisti del marketing a ottenere una posizione di rilievo tra i potenziali consumatori. Snapchat, Instagram, storie di Facebook, YouTube e molti altri rientrano in questa categoria. Sono importanti per aumentare la consapevolezza del marchio e coinvolgere il coinvolgimento costante dei follower. Inoltre, è una strategia economica per aumentare il traffico web.