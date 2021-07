Il Karting Siciliano fa centro nell’Europeo OK a Sarno

Risultati importanti arrivano per la Delegazione Aci Sport Sicilia dalla prova italiana del Campionato Europeo categoria OK disputata nel weekend sul circuito internazionale di Napoli.

Daniele Settimo delegato fiduciario Aci Sport Sicilia nel corso della premiazione del 21° Rally dei Nebrodi ha dichiarato – “oggi a vincere questa edizione del rally è un ex kartista, come lo sono molti degli attuali “scalatori”.

Il karting è una palestra che forma i migliori piloti pronti a gareggiare in qualsiasi specialità e i risultati dei due ragazzi impegnati all’Europeo sono la conferma che questo processo possa continuare”. Nella prova italiana del Campionato Europeo di Sarno il giovane catanese Alfio Spina ha chiuso la sua finale al sesto posto, mantenendo un ritmo molto buono per tutto il weekend.

Spina ha dichiarato: ” Io miro sempre al massimo e comunque sono stato il primo tra i piloti motorizzati Tm, è stato indubbiamente un buon fine settimana puntato sulla crescita e sull’ incentivare l’affiatamento col Team Parolin”. Stesse sensazioni per l’altro alfiere siciliano, il sedicenne siracusano Michael Paparo che è riuscito nel suo intento di entrare in finale. “Essendo appena rientrato nel giro internazionale proprio in questa occasione, il mio obiettivo era puntato a trovare subito il feeling con la squadra e fare più strada possibile.

Essere arrivati alla finale ci soddisfa, ero certo che “ritrovare” il team che mi ha lanciato da bambino a livello internazionale sarebbe stato un grande stimolo”. Per quanto riguarda la categoria OK del CIK FIA nel seguito della stagione sono in programma l’ultima prova di Campionato Europeo e in Brasile ad Ottobre il Mondiale in prova unica.