Delegazione di Caltanissetta alla Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti P. P. C.

Si è svolta a Roma il 22 e 23 luglio presso l’Auditorium del Massimo la Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti P. P. C.

Il Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, presieduto dal nuovo Presidente Francesco Miceli, ha presentato i nuovi componenti, le linee programmatiche e l’organigramma delle aree di lavoro per il quinquennio 2021-2026.

Sono intervenuti ai lavori della CNO il Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini e il Direttore Generale della Direzione Generale della Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura Onofrio Cutaia.

La Consulta Sicilia, il giorno prima del Consiglio Nazionale CNO, ha presentato al CNAPPC il proprio documento con gli emendamenti prima della approvazione del DL 77/2021 che è prevista per il 31.7.2021. L’intervento del delegato della Consuta Arch. Rino La Mendola è stato supportato dal documento ed è stato fortemente apprezzato per competenza e professionalità.

È stato prorogato in deroga sino ad Ottobre 2021 il mandato dei componenti all’ufficio di Presidenza UDP del quale Paolo Lo Iacono fa parte portando lustro alla comunità di architetti di Caltanissetta. Il ruolo della delegazione di rappresentanza di Caltanissetta con la Consulta Architetti Sicilia è stata incisiva affinché fosse approvata in seno al CNO la deroga. Tale deroga è stata votata in Consiglio Nazionale e approvata.

Per l’Ordine degli Architetti di Caltanissetta hanno partecipato il nuovo Presidente Piero Campa, il Segretario Giovambattista Mauro e Paolo lo Iacono nel doppio ruolo di Presidente uscente e componente dell’Ufficio di Presidenza , durante la conferenza i presidenti uscenti hanno presentato i loro successori.

Proprio in seno all’Ordine degli Architetti di Caltanissetta, dopo il primo periodo di consegne da parte del precedente Consiglio e del Presidente Architetto Lo Iacono, si è avviata una programmazione relativa la formazione, eventi culturali, incontri con le Istituzioni, contatti con gli uffici tecnici, soprintendenza e rispettive dirigenze, sono inoltre stati assegnati incarichi e ruoli : Mauro Giovambattista Segretario; Amato Cotogno Anna F. Tesoriere; Scarciotta Lirio Delegato Gal-Gruppo Azione Locale Terre del Nisseno; Galiano Rosa,RPCT- Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza; Bellavia Giuseppe Responsabile ONSAI- Osservatorio Nazionale Servizi Ingegneria Architettura; Bertolone Rino Comunicazione e Grafica.

L’attività programmatica contempla anche la stesura del Regolamento, per cui si è istituita una commissione composta dagli Architetti Amato -Galiano-Spadaro che provvederanno alla stesura e in Settembre, tramite un’assemblea generale sarà condiviso agli iscritti, per potere infine ,tramite approvazione essere adottato.Tale regolamento seguirà le linee guida del Consiglio Nazionale, ma sarà adattato e modulato alle esigenze del territorio.

Nella suddetta programmazione si auspica una maggiore condivisione e partecipazione della comunità degli architetti nisseni, si mira a riqualificare la figura dell’architetto in quanto professionista facente parte di un territorio, finalizzata alla tutela del fare architettura e alla tutela del territorio.Intensificare la comunicazione e promuovere il dialogo tecnico-culturale tra professionisti è l’obiettivo che si vuole raggiungere per una più ampia partecipazione democratica degli iscritti per creare quella solidarietà professionale di necessaria a sollecitare cambiamenti divenuti improrogabili.