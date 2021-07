Caltanissetta, Inner Wheel al passaggio della campana: Laura Lo Santo prende il collare da Chiara Tornatore

A luglio, come previsto dallo statuto internazionale, si è svolto il passaggio della campana del club Inner Wheel di Caltanissetta.

La presidentessa Chiara Dell’Utri Tornatore ha passato il suo collare alla presidentessa entrante Laura Labruzzo Lo Santo.

Alla cerimonia erano presenti la Governatrice del Distretto 211 e socia del club di Caltanissetta Laura Assennato Leto, l’Editor nazionale Maria Mancuso Guarneri e la Chairman al servizio internazionale del Distretto Geraldine Stella Russo Alesi anch’esse socie, i rappresentanti dei club della famiglia rotariana e dei club Inner di Licata, Piazza Armeria e Gela.

La squadra che coadiuverà la nuova Presidentessa è composta dalla Vicepresidentessa Giusy Curcuruto Montante, dalla Immediate Past President Chiara Dell’Utri Tornatore, dalla Segretaria Pina Adamo, dalla Tesoriera Maria Josè Dibenedetto, dall’Addetta Stampa Annamaria Lachina Chiarelli, dall’Addetta Servizio Internazionale Gabriella Romano Urso, dalle Consigliere Simona Iacona Dalù, Gabriella Panepinto Rizzari, Giusy Granata Giordano, Giusy Cammalleri Narbone, Giovanna Mandalà Condorelli, Marcella Ribaudo Scarlata e dalla Responsabile Internet Giusy Chinnici Scarantino.

In linea con il tema dell’anno della Presidente Internazionale Ebe Martines “Pink first” che pone l’accento sulla centralità delle donne, la Presidentessa, nell’esporre il proprio programma, ha ribadito che la sua attenzione sarà rivolta alla componente femminile della società, con attività volte a promuovere l’occupazione femminile, la formazione e la tutela dei diritti.

Non mancherà la continuità con l’anno precedente e la tutela dell’ambiente con la creazione di una “Oasi della vita”, un’area in cui mettere a dimora una vegetazione che protegga gli insetti impollinatori, come api e farfalle, che sono a rischio estinzione con grave danno per l’ecosistema.