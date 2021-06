Tragico incidente sulla Strada Statale 417 Gela – Catania. Il bilancio del terribile sinistro è di un morto e un ferito. L’incidente s’è verificato nei pressi di Caltagirone.

Qui, per cause in corso di accertamento, si è verificato uno scontro frontale tra un’auto e un mezzo furgonato. A perdere la vita è stato un giovane di 21 anni di Gela, che era alla guida della vettura. Sul posto, oltre alle Forze dell’Ordine, anche l’Anas e il 118.