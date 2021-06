Slot online: le più apprezzate del momento

Negli ultimi anni gli appassionati di slot machine si sono rivolti al mondo dell’online, per ovvie ragioni legate alla pandemia e alla chiusura delle sale scommesse in tutta Italia. Quello che però inizialmente sembrava un trend passeggero, si è rivelato esattamente il contrario. Accanto alle slot machine fisiche infatti stanno prendendo sempre più piede le slot non AAMS con licenza europea, disponibili su PC, tablet e smartphone in qualsiasi momento.

Quali sono però le slot online migliori, quelle più apprezzate attualmente? Scopriamo insieme alcuni dei titoli che maggiormente hanno conquistato gli appassionati.

# Bonanza

Tra le slot online più amate degli ultimi mesi troviamo Bonanza: un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati del genere, che ne apprezzano la grafica ma anche e soprattutto per l’RTP molto alto, pari al 96%. Lanciata dallo sviluppatore Big Time Gaming, Bonanza si distingue immediatamente dalle slot classiche per via del layout e dell’innovativa configurazione dei rulli. Questo potrebbe spiazzare inizialmente, specialmente i più tradizionalisti, ma una volta che ci si prende su la mano si comprende quanto tale dettaglio faccia la differenza anche in termini di probabilità di vittoria.

# Chi vuol essere milionario

Altrettanto popolare è la slot online Chi vuol essere milionario, ispirata naturalmente al famosissimo quiz show con Gerry Scotti. La grafica e la musica di sottofondo rimangono fedeli al tema, dunque chi segue il programma televisivo sicuramente apprezzerà questa slot. In quanto all’RTP, Chi vuol essere milionario ha un indice decisamente buono, pari al 96,24% e siamo al di sopra della media del settore. Le probabilità di vincita dunque non sono certo basse. Per attivare il round bonus, molto allettante per gli appassionati, occorre ottenere almeno 3 simboli scatter.

# Mega Moolah

Eccoci arrivati a Mega Moolah: una delle slot online più famose, soprattutto perché la lunga lista di jackpot progressivi disponibili per gli appassionati. Per chi non la conoscesse e volesse capire come funziona, è disponibile anche una versione demo gratuita che consente di sperimentare le varie modalità di gioco senza spendere dei soldi veri. Ad ogni modo, tra tutti i giochi online di questa tipologia Mega Moolah rimane uno dei migliori di sempre ed è proprio difficile che deluda le aspettative.

# Extra Chilli

Assolutamente da provare è anche Extra Chilli, una sorta di continuazione di Bonanza e non a caso lo sviluppatore è sempre lo stesso. Questa slot online a tema messicano piace moltissimi agli appassionati del genere e offre l’accesso a 6 rulli che permettono di sfruttare ben 117.649 modi differenti per ottenere un premio. Divertente e ricca di sorprese, Extra Chilli contempla giri gratuiti, moltiplicatori e chi più ne ha più ne metta.

# Gonzo’s Quest

Tra le slot online a tema avventura dobbiamo citare anche Gonzo’s Quest, che continua ad appassionare moltissimo gli amanti del genere. A livello di gameplay, questa slot offre un payout a 5 rulli con 20 linee di pagamento sempre attive. Ciò che colpisce maggiormente è la grafica, davvero accattivante, ma anche il fatto che quando si ottiene una vincita i simboli vengono sostituiti da nuovi durante il medesimo giro.