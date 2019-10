Staccare dalla routine quotidiana per trascorrere qualche minuto in pieno relax. Sono sempre più gli italiani che hanno come hobby il gioco online. Sul web sono numerosi i siti che permettono di divertirsi senza scaricare alcun software. Basta aprire il pc, visitare la piattaforma di giochi preferita e scegliere il titolo tra i tanti presenti in catalogo. Scopriamo subito quali sono alcuni dei migliori portali sui cui giocare ai videogames, un’attività da preferire ai social secondo diversi studi.

Kongregate

Kongregate è uno dei più importanti siti su cui giocare in modo del tutto gratuito. Dispone di tantissimi titoli e un gran numero di categorie, per trovare quello che meglio si adatta ai propri gusti: Action, Multiplayer, Shooter, Sport, Puzzle, Giochi di carte ed altri ancora. È presente anche una comoda barra di ricerca per individuare più facilmente il titolo di maggior interesse.

Siti di casinò

Tutti gli appassionati di giochi di carte e di casinò hanno l’opportunità di collegarsi a numerosi siti specializzati per giocare con slot machine, roulette, blackjack, video poker. Su questi portali vi è anche la possibilità di giocare in modo gratuito ma, prima di passare alla modalità a soldi reali, è bene informarsi su piattaforme esperte del settore, come Bonuspercasino.com, dove trovare recensioni complete, le regole sui giochi, come fare per approfittare delle promozioni e molti altri utili consigli.

Pogo

Pogo.com è un sito americano che presenta alcuni popolari giochi dei generi più svariati, dai Puzzle agli Arcade, dagli Sportivi ai Giochi da tavolo. Registrandosi gratuitamente sul portale è possibile partecipare a tornei a squadre del Club Pogo, tramite cui accumulare il maggior numero di punti e conquistare la palma di miglior players della piattaforma.

Miniclip

Miniclip è un altro famoso sito di giochi gratis online. In lingua italiana, mette a disposizione un ampio elenco di titoli in differenti categorie (giochi d’azione, sport, puzzle, per bambini, per iPhone, per Android, per Windows Phone, per ragazze). È possibile giocare da soli contro il computer o partecipare alla modalità multi-giocatore con utenti connessi da tutto il mondo. Per gli amanti del mobile, disponibile anche una comoda app da scaricare per sistemi Android e iOS.

Addicting Games

Una colorata e moderna interfaccia grafica ci accoglie su Addicting Games, con tanti titoli in bella mostra da poter essere giocati subito dal proprio browser. Tra le categorie presenti, tutte le più amate dagli utenti: Puzzle, Action, Shooting, Zombie, Funny, Car, Strategy, Sports. Una volta scelto il preferito, basta un click per trovare le istruzioni dettagliate del gioco e dare il via al proprio divertimento.