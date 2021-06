Investire in Criptovaluta e la sua relazione con Bitcoin Gold

Bitcoin Gold è un fork della popolare criptovaluta open source, Bitcoin. È un’innovativa valuta digitale decentralizzata, open source e peer-to-user che non può essere scambiata da un amministratore centrale o da una banca su Internet.

A differenza di altre valute digitali, tuttavia, non richiede un amministratore o un server centralizzato per trasferire fondi. Invece, questa forma di investimento prevede l’utilizzo del computer e di Internet per proteggere la rete.

Perchè Bitcoin Gold?

Il motivo per cui ci piace il concetto di Bitcoin Gold è perché non soffre dei problemi associati alle criptovalute alternative esistenti. Ovvero, abbiamo a che fare con un paio di problemi legati alla centralizzazione del potere nelle mani di un governo.

Ci sono ancora alcuni importanti svantaggi di cui dovremmo essere consapevoli. Prima di tutto, la maggior parte degli attuali programmi “ICO” che offrono monete basate su criptovalute di solito non supportano Bitcoin Gold.

Molte di queste società sono state rilevate da concorrenti più grandi e più noti. Anche se possono affermare di supportarlo, lo useranno davvero solo come espediente di marketing e nient’altro. Non forniranno alcun tipo di servizio relativo alla natura decentralizzata della valuta stessa. Se vuoi investire nella natura decentralizzata dei bitcoin non la troverai in queste società.

Mentre ci sono una manciata di buone aziende che affermano di poter fornire un servizio che ti consentirà di trasferire i tuoi bitcoin a un’altra azienda, la maggior parte di loro non può. Il motivo principale è che l’intera infrastruttura che compone il protocollo Bitcoin è molto complessa e ci vorrebbe troppo tempo per modificarla per poter aggiungere il supporto per un nuovo scambio decentralizzato come Coindesk.

Con l’attuale tecnologia Coindesk può già elaborare milioni di dollari al giorno. L’aggiunta di un nuovo tipo di schema di pagamento non aumenterà tale importo.

Un altro svantaggio è che anche se lo supportano in questo momento, è altamente improbabile che lo facciano in futuro.

In aggiunta, come tutte le altre criptovalute, Bitcoin Gold può essere acquistato attraverso piattaforme online affidabili come Bitcoin Code. Questo tipo di piattaforme permette di acquistare anche altre monete digitali e investire facilmente.

La Domanda Per L’Oro Fisico Cresce

In questo momento c’è meno domanda di oro fisico rispetto a quella delle valute alternative derivate dall’oro. Il mercato dell’oro è ampiamente controllato dai governi e dalle loro banche centrali. Esercitano il controllo completo sulla fornitura, il prezzo e la distribuzione di questo prezioso bene. In breve, è impossibile per gli investitori privati ​​partecipare all’acquisto e alla vendita di bitcoin.

Questo non vuole dire che non ci siano opportunità per le persone che vogliono speculare nei mercati dei cambi. Ci sono broker e trader che facilitano questa opzione per i loro clienti.

Questo non significa che dovresti assolutamente stare lontano dal trading. Se sei tra questi investitori che vogliono puntare su dei beni fisici, dovresti concentrarti su materie prime, immobili o fondi comuni di investimento.

Queste sono le forme di investimento più sicure oggi disponibili e di conseguenza puoi sicuramente fare abbastanza bene. E fintanto che capisci che la maggior parte dei trader perderà denaro all’inizio, puoi cavalcare la tendenza il più a lungo possibile prima di andare nella direzione opposta.

Se hai del denaro extra, potresti considerare di usarlo per investire in altri beni come oro o argento. Tieni presente che l’oro e l’argento sono altamente volatili oltre ad essere altamente correlati tra loro.

Ciò significa che se investi in una valuta, i tuoi risultati possono variare a seconda del paese su cui si basa quella valuta. È meglio diversificare i tuoi investimenti in attività come azioni, obbligazioni e valute come EUR/USD, GBP e USD/JPY.