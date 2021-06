Eccellenza. La Sancataldese batte 3-1 il Mazara e vola in finale per la promozione in D. Decidono Torregrossa e D’Angelo con una doppietta.

Ancora una grandissima impresa della Sancataldese di mister Settineri che, schiantando 3-1 il Mazara, ha conquistato la finale per la promozione in serie D nella quale, domenica prossima, in campo neutro, affronterà l’Akragas che ha superato 2-1 la Nissa.

Match subito ben indirizzato dalla squadra verdeamaranto grazie all’ennesima prodezza di Raul Torregrossa che ha sbloccato il match dopo un quarto d’ora di gioco. La rete del vantaggio ha permesso ai padroni di casa di gestire meglio il match sul piano tattico contro un Mazara generoso che, tuttavia, al 33′ ha dovuto alzare bandiera bianca sull’ennesima prodezza del suo centrale difensivo autore di una doppietta. Platonica la rete dei mazaresi nel finale di un match che ha segnato la qualificazione della Sancataldese alla finalissima per la promozione in D.

Grandissima la gioia in casa verdeamaranto per un successo che riporta la Sancataldese ad un passo dalla possibile promozione in serie D. Un risultato importante che attesta l’impegno di dirigenti, tecnico, direttore sportivo, direttore generale, giocatori e tifosi verso l’obiettivo promozione.