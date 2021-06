Caltanissetta, Aiello. Sicurezza in centro Storico: “Complimenti alla Polizia, ma il Comune faccia la sua parte”

Il Capogruppo della Lega a Palazzo del Carmine, Oscar Aiello, ha commentato le vicende che si sono svolte ieri in Centro Storico a Caltanissetta. “Grazie al tempestivo e professionale intervento dei Poliziotti, ai quali vanno complimenti e ringraziamenti, ieri sera è stato possibile fermare in Piazza Garibaldi un extracomunitario che poco prima andava in escandescenza e tentava di molestare delle persone.

Con l’allentamento dei divieti anticovid e l’abolizione del coprifuoco ripartirà la movida in centro storico, dove i cittadini segnalano una carente percezione della sicurezza.

Chiediamo pertanto al Sindaco di incentivare i controlli a tutela dei residenti, degli imprenditori e dei fruitori del centro storico dove la gente deve avere il piacere andare in sicurezza e libertà. E’ necessario che il Comune faccia la propria parte – ha concluso Oscar Aiello – la sicurezza di Caltanissetta non può essere demandata solo alla Polizia e ai Carabinieri, che la Lega ringrazia per il prezioso lavoro svolto”.