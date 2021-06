Amministratori suteresi incontrano a Palermo l’associazione Alab

SUTERA – Nei giorni scorsi, presso la sede ALAB (Associazione liberi artigiani-artisti balarm) di Palermo si è svolto un incontro preliminare volto ad una futura collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Sutera e l’Associazione ALAB di Palermo.

All’incontro erano presenti in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Sutera, il Vice Sindaco a Assessore al Turismo e all’Attività produttive Pietro Alongi, il Presidente del Consiglio Comunale Nuccia Malta e in collegamento da remoto il Vice Presidente del Consiglio Nuccio Nola, accolti presso la sede dell’associazione, dal Presidente, Pietro Muratore e dall’Avv. Carmelo Salamone (Legale di fiducia dell’Associazione).

L’incontro spiega il Presidente del Consiglio, nasce dalla volontà di promuovere e rilanciare l’artigianato locale che, in questo particolare momento storico, può certamente rappresentare un modello di sviluppo economico alternativo e sostenibile, a fronte della grave crisi economica innestata dalla pandemia.

Aggiunge il Consigliere Nola che “la collaborazione con l’Associazione ALAB è maturata nel corso degli anni, grazie soprattutto alle iniziative portate avanti da un movimento spontaneo di giovani suteresi che hanno, con idee innovative, puntato sul rilancio del centro storico del Paese”.

La cooperazione tra l’Assessorato guidato dal Vicesindaco Pietro Alongi e l’Associazione ALAB, porterà alla realizzazione di eventi, incontri didattici, stage, mostre, iniziative pubbliche e mercati tematici, promuovendo così una diffusione significativa dell’artigianato locale ed una maggiore attenzione per la valorizzazione delle risorse locali.

L’Assessore Alongi da parte sua osserva che “L’artigianato creativo rappresenta oltre che un patrimonio culturale unico che caratterizza la comunità nel suo divenire storico, una risorsa economica e produttiva fondamentale per lo sviluppo del centro storico”.

Infine tutti gli Amministratori che hanno partecipato all’incontro si dicono soddisfatti per aver centrato un altro punto del programma elettorale, pensato ed elaborato con la partecipazione attiva di alcuni cittadini suteresi e, nel ringraziare per la sua preziosa collaborazione l’avv. Carmelo Salamone (che pur vivendo oramai da più di quindici anni fuori da Sutera, non ha mai smesso di adoperarsi per il bene comune del proprio Paese), comunicano che a breve verrà sottoscritto un apposito Protocollo d’Intesa tra il Comune e l’Associazione al fine di formalizzare la collaborazione.