Rassegna stampa. Il Rollò di Caltanissetta nel Geoportale della cultura alimentare

Caltanissetta non è solo la città del

torrone ma anche del rollò, ossia di quel dolce tipico locale che oggi sarà sulla tavola di molti nisseni e di molti altri buongustai.

Adesso il rollò è stato inserito nel “Geoportale della cultura alimentare” dove ne viene esaltata la bontà su sollecitazioni dell’associazione Real Maestranza che accorpa anche la categoria dei pasticceri che sono entrati a far parte della categoria

dei panificatori.

“I maestri pasticceri di Caltanissetta – si legge nel “Geoportale della cultura alimentare – sono portatori ed innovatori del saper fare tradizionale , una ricca tradizione fatta di ricette e sapori che passa di mano in mano non soltanto della stessa famiglia, ma conn

ta l’identità viva di ciascuna” per

poi affermare che “l’esempio più

illustre di questa viva tradizione è

il rollò, dolce nisseno che nasce al-

l’inizio del Novecento probabil-

mente dall’influenza della pastic-

ceria svizzera giunta in Sicilia in

quegli anni.

A differenza di altri dolci, non è legato ad una particolare ricorrenza e viene consumato tutto l’anno”.

Viene poi descritta la composizione del rollò definito “un’esplosione di colori e profumi” e si rileva che “a partire degli ingredienti base, poi ogni pasticceria della città ha la sua personale interpretazione del dolce rendendo Caltanissetta più che la città del rollò, la città dei rollò”.

Si ricorda poi che “nel tempo il rollò è diventato a tal punto sinonimo della città siciliana tale da animare iniziative coinvolgenti come l’impresa del rollò di 300 metri del 2002”. Una impresa, quella, che fece entrare il tipico dolce nisseno nel Guinness dei primati.